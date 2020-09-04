ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi.

Avusturyalı Thiem, Hint tenisçi Sumit Nagal’ı bir saat 59 dakika süren maçta 6-3, 6-3 ve 6-2 sona eren setlerle 3-0 yenerek üst tura çıktı. Thiem, üçüncü turda 31 numaralı seribaşı Hırvat Marin Cilic ile eşleşti.

Tek kadınlarda ise Sorana Cirstea, 9 numaralı seribaşı Johanna Konta’yı saf dışı bıraktı. Rumen tenisçi, 2 saat 50 dakikada tamamlanan karşılaşmada Büyük Britanyalı Konta’yı 2-6, 7-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup etti. Cirstea, üçüncü turda 20 numaralı seribaşı Çek raket Karolina Muchova’nın rakibi oldu.