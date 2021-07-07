Dominic Di Tommaso ve Hazal Nehir, Kapalıçarşı’yı keşfe çıktı

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri olan Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya turunda şimdi de İstanbul’u ziyaret etti ve unutulmaz bir gün yaşadı. Red Bull’un “Grand Maze” olarak adlandırılan video projesi için İstanbul’a gelen Dominic Di Tommaso, bir diğer Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in ev sahipliğinde Kapalıçarşı’nın labirent gibi tasarlanmış 64 sokağı, 22 kapısı ve 3.600’e yakın dükkanının arasında çizdiği rotayı izledi.

Di Tommaso ve Türkiye’nin uluslararası arenada başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı’nın daha önce görülmeyen noktalarını gözler önüne sererken olağanüstü görüntülerin ortaya çıkmasını da sağladılar. 7 gün süren, ulusal ve uluslararası 25 kişilik bir çekim ekibinin görev aldığı Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen Grand Maze, RedBull.com/grandmaze adresinde izleyicilerle buluştu.

Dominic Di Tommaso kimdir?

Red Bull sporcusu Dominic Di Tommaso çocukluğunda bale ve artistik buz pateni eğitimi aldı. 2007 yılında parkur sporuna ilgi göstermeye başlayan Avustralyalı sporcu, inanılmaz gap jump’ları ve izleyenleri hayrete sürükleyen üçlü saltolarıyla parkur sporunda fark yaratıyor. Di Tommaso, parkur tutkusunu şu sözlerle anlatıyor: “Diğer organize sporlardaki gibi sınırların burada olmaması, harekete olan tutkumu arttırıyor. Özellikle de sonsuz kombinasyondaki hareketler bana heyecan veriyor.”

Hazal Nehir kimdir?

27 yaşındaki Red Bull sporcusu Hazal Nehir, Türkiye’nin uluslararası arenada ilk başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu unvanına sahip. 2019 yılında Red Bull Art of Motion’da yarışan ilk Türk sporcu olma başarısını da gösteren başarılı sporcu, 2020’de hayata geçirdiği Dreamscape Projesi ile Red Bull Illume’da iki ödül birden kazandı.

Türkiye’nin en çok bilinen kadın parkur sporcusu olarak tanınan Hazal Nehir, 2019 yılında Singapur’da Lion City Gathering nam-ı diğer Asya Parkur Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Bu organizasyonda Kadınlar Speed Run kategorisinde birinci olan Hazal Nehir, aynı yıl dünyanın en önemli parkur yarışlarından biri olarak adlandırılan Red Bull Art of Motion’da mücadele etti.

Parkur Sporu nedir?

Parkur olarak adlandırılan spor 1980’lerden başlayarak tüm dünyaya yayıldı. İnsan anatomisinin gerçek potansiyelinin ne kadar geliştirilebileceğini ortaya koyan bir spor olan parkur, şehir içerisinde oluşturulan rotalarda karşılaşılan engelleri akıcılıkla aşmaya dayanıyor. Bu sporun geniş kitlelerce tanınması ve gösterilen ilginin artması ise 2001’de çekilen Yamakasi adlı filmle oldu.