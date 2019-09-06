Dominant Kartal!

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve ekibi, dün yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Orman ve yöneticilere istenilen isimlerin kadroya dahil edilmesi nedeniyle teşekkür eden Avcı, "Beşiktaş, hücumu ile ön plana çıkacak. Rakiplerimize dominant bir oyunla karşılık vereceğiz. Özellikle iç sahadaki tüm maçları kazanmamız şampiyonluğa ulaşmak açısından çok önemli. Bunu başarabilecek kaliteye sahibiz" dedi. İlk 3 hafta kaybedilen 5 puana da değinen tecrübeli hoca, "Takım, hızlı ve pas trafiği yüksek oyun anlayışına alıştıkça daha iyi olacağız. 1-1 bitmesine rağmen Çaykur Rize maçında ortaya konulan futbol memnuniyet vericiydi" şeklinde konuştu.

(Sabah)