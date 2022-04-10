Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Spor Toto Süper Lig 'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından basın açıklamasında bulundu.

Torrent’in maç sonu değerlendirmesi şu şekilde oldu:

"Oyunumuz ve ne tip oyunculara ihtiyacımızın olduğu belli. Önemli olan proje. Türkiye'de bir sonraki maçı kazanmak dışında proje yok. Burada olmaktan çok memnunum."

"Üç maç kazanınca herkes mutlu, bir maç kazanınca herkes mutsuz oluyorsa ve değişikliğe gidiliyorsa, bu proje ile alakalıdır. Yapacak bir şey yok."

"Çok büyük hocalar, çoğu zaman ilk dönemlerinde zamana ihtiyaç duydu ve bir şey kazanamadı. Ama onlarla devam ettiler. Proje eğer bir sonraki maçı kazanmaksa sadece, biz de böyle yaparız." ifadelerini kullandı.