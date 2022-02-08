Süper Lig 'de tarihinin en kötü günlerini geçiren, düşme hattıyla arasında yalnızca 3 puan bulunan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent önlemini aldı. Ligin 25. haftasında cumartesi günü Kayserispor'la kapışacak olan Sarı-Kırmızılılar'da İspanyol hoca yardımcılarını görevlendirdi.

Bu doğrultuda Torrent’in yardımcıları Jordi Gris Vila ve Jordi Guerrero Costa, Kadıköy'de bu akşam oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kapışmasında Fenerbahçe -Kayserispor maçını takip ediyor. İki antrenörün de Kayserispor'la ilgili sık sık notlar alması gözlerden kaçmadı.

(Hürriyet)