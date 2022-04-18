Domenec Torrent kadro tercihini açıkladı: 4-3-3 şeklinde oynuyoruz

Süper Lig 'in 33. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Domenec Torrent, "Bütün sezon oynadığımız en önemli maç olacak. Çünkü Fenerbahçe karşısında kötü oynadığımızı düşünen insanlar var ama bence öyle değildi. Fenerbahçe maçından sonra 'sezon bitti Galatasaray için' deniyor. Bu bence kesinlikle yanlış bir düşünce. Öncelikle taraftarları mutlu edebilmek ve armamıza saygı göstermek için sezonu en yüksek şekilde bitirmemiz gerekiyor. Bu maç bir tuzak gibi düşünülebilir. Çok önemli bir maçtan çıktık ve ligin son sırasındaki takımla oynayacağız. Bunlara mental olarak hazır olmamız gerekiyor." sözlerini dile getirdi.

"Berkan ile Taylan önde oynayacak"

Kadro tercihi hakkında ise Torrent, "Berkan ile Taylan önde oynayacak, çünkü 4-3-3 şeklinde oynuyoruz. Birçok kez söyledim. 28 tane oyuncumuz olduğu için 5'ini dışarıda bırakmak gerekiyor. Ben genç oyunculara güveniyorum. Bugün hatta U19 maçını gidip izledim bugün. Sezon da henüz bitmedi. Önümüzdeki sezon da umarım burada devam ediyor olursak gençlerin şans bulacağını söyleyebilirim."



