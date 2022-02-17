Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, sarı-kırmızılı futbolcularla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İspanyol çalıştırıcı, yöneticilerle yaptığı sohbette bundan sonraki transfer politakasıyla ilgili ilginç ifadeler kullandı. Torrent’in, “Galatasaray çok büyük bir kulüp... Burada oynayan futbolcunun bir sonraki durağı Bayern Münih, Barcelona olmalı... Alacağımız oyuncular bu forma ile sergileyecekleri performansla çok iyi paralara bu kulüplere gitmeli. Galatasaray gibi bir markanın hedefi bu olmalı” dediği öğrenildi.

Türkçe öğreniyor

Hem sarı-kırmızılı kulübe hem de bu forma altında görev yapan oyunculara değer katmak istediğini vurgulayan İspanyol teknik adamın, buna yönelik bir çalışma içinde olduğunu bildirdi. Kötü durumun hemen düzelemeyeceğini de ifade eden Torrent’in, tek ihtiyaçlarının galibiyet olduğunu söylediği vurgulandı. Türkiye’de uzun yıllar kalmayı hedefleyen ve geçtiğimiz günlerde ev tutan Torrent’in yeni adımı ise Türkçe dersleri oldu. 59 yaşındaki teknik adam özel Türkçe dersleri alırken, personel ve yerli isimlerle iletişime de önem verdiğini gösterdi.

Kaynak: Milliyet







