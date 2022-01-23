Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 kaybeden Galatasaray , üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve 27 puanla 15. sıraya geriledi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in de Galatasaray dönemi kabus gibi başladı. Torrent, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu 3 maçı da kaybetti.

İspanyol teknik adamın yönetimindeki Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanında 4-2, iç sahada Kasımpaşa’ya 3-1 ve yine iç sahada Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Torrent, Galatasaray kariyerine 3’te sıfır ile başlamış oldu.







