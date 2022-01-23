Domenec Torrent, Galatasaray'da kabus görüyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sarı Kırmızılıların başında çıktığı 3 maçtan da mağlup ayrıldı. İspanyol teknik ilk iki müsabakasında Hatayspor ve Kasımpaşa’ya mağlup olmuştu. Torrent, Trabzonspor maçıyla da galibiyete ulaşamadı.
Süper Lig 'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor 'a 2-1 kaybeden Galatasaray , üst üste 4. mağlubiyetini aldı ve 27 puanla 15. sıraya geriledi. Fatih Terim'in ayrılığı sonrası göreve gelen Domenec Torrent'in de Galatasaray dönemi kabus gibi başladı. Torrent, Sarı Kırmızılı takımın başında olduğu 3 maçı da kaybetti.
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İspanyol teknik adamın yönetimindeki Galatasaray, Atakaş Hatayspor deplasmanında 4-2, iç sahada Kasımpaşa’ya 3-1 ve yine iç sahada Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Torrent, Galatasaray kariyerine 3’te sıfır ile başlamış oldu.