Kalori, tüketilen besinlerin dokular içerisinde yanarak enerjiye dönüşmesinde kullanılan bir ölçüm terimidir. Yani kısacası, kalori; yiyeceklerin enerjisini temsil etmektedir. Bu nedenle de, yapılacak günlük beslenme tablosuna giren pek çok yiyeceğin kalori miktarları merak edilir. Bu besinlerden birisi de domatestir.

Domates kaç kalori?

Domatesin kalori miktarı oldukça düşük olup, diyet listelerinde sıklıkla yer alırlar. Kilo vermek isteyenlerin rahatlıkla tüketebileceği bir besindir. Domatesin bilimsel adı, Solanum lycopersicum’dur. 100 gram domates, yaklaşık olarak 32 kaloridir.

Domatesin zengin besin değerleri ve besleyiciliği

Domates, hem meyve; hem sebze olarak kabul edilir. Özellikle de, Akdeniz bölgesinde; mutfakların ayrılmaz parçasını oluşturur. Günlük domates tüketim miktarının arttırılması, yiyeceklerin tadını zenginleştirmenin yanında; sağlığa da büyük bir destek sağlar.

Domatesin tüketimi

Domates, tek başına besleyici ve tok tutucu bir gıda olup; makarna, pizza, ketçap veya çeşitli içecekler gibi farklı yiyeceklerde de kullanılabilir. Çok hızlı bir şekilde yetişip büyüdüğü için de, harika bir gıda kaynağıdır. Tüm bu yönleriyle, domatesler; pek çok ulus için, son derece temel bir gıda durumundadır.

Domates tüketiminin sağlığa etkileri nelerdir?

Domatesin sağlığa faydaları, oldukça çok sayıdadır. Sağlığa faydaları arasında; göz sağlığı, mide ve sindirim yolları sağlığı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi ve kan basıncını ayarlaması sayılabilir. Ayrıca diyabet, cilt problemleri ve de idrar yolu enfeksiyonlarında da rahatlama sağlarlar. Kardiyovasküler hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir. Kan dolaşımını uyararak dolaşımı dengede tutma, kolesterol seviyelerini azaltma, sıvı dengesini ve böbrekleri koruma, vücudu detoksifiye etme özellikleri vardır.

Domatesin bilinmeyen faydalı özellikleri nelerdir?

Domates, erken yaşlanmayı önler ve de iltihaplanmaları azaltır. Çok sayıda antioksidandan oluşan domates, farklı kanser türleriyle savaşmaya da yardımcı olabilmektedir. Aynı zamanda, zengin besin değerleriyle; iyi bir vitamin ve de mineral kaynağıdır.

Domates besin değerleri listesi

100 gram domateste bulunan tüm besin değerleri şu şekildedir:

- Su oranı: 89 gram

- Enerji oranı: 32 kcal

- Protein miktarı: 1.64 gram

- Toplam yağ miktarı: 0.28 gram

- Karbonhidrat: 7.29 gram

- Lif: 1.9 gram

- Toplam şeker: 4.4 gram

- Kalsiyum: 34 mg

- Demir: 1.3 mg

- Fosfor: 32 mg

- Magnezyum: 20 mg

- Potasyum: 293 mg

- Sodyum: 186 mg

- Çinko: 0.27 mg

- Tiamin: 0.08 mg

- Riboflavin: 0.05 mg

- Niasin: 1.22 mg

- Folat, DFE: 13 µg

- Yağ asitleri ve toplam doymuş yağ oranı: 0.04 gram

- Yağ asitleri ve toplam tekli doymamış yağ oranı: 0.04 gram

- Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış yağ oranı: 0.11 gram

- Trans yağ, kolesterol ve kafein bulunmaz.

Domates, ayrıca; A, B, C, E ve K vitaminlerince zengin olup; yüksek oranda bulundurduğu C vitamini ile, vücudu hastalıklara karşı korumaktadır.



