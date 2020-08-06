Domagoj Vida’ya net mesaj: İndirimi yapmazsa ayrılık kaçınılmaz

Yeni sezon öncesinde mali bir yapılanmaya giden Beşiktaş Yönetimi, 3.3 milyon Euro’luk yüksek maaşı sebebiyle Domagoj Vida’yla masaya oturmuştu. Tecrübeli savunmacıdan maaşında indirim yapmasını isteyen yönetim, beklediği oranda karşılık alamaması sonrasında ayrılık kararı almıştı.

Suudi Arabistan ve Katar Ligi kulüplerinden teklifler alan Vida’nın, kariyerine Arap Yarımadası’nda değil İstanbul’da devam etmek konusunda ısrarcı olması üzerine yönetimin, oyuncunun menajerine, “Mevcut şartlarda devam etme imkanımız yok. Maaşında istediğimiz indirimi yapmazsa ayrılık kaçınılmaz. Ayrılmazsa bu maaşı ödememiz imkansız” mesajını ilettiği bildirildi.