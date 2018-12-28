284 milyon euroluk kadro değerine rağmen Fransa Ligi’nde can çekişen ve sondan ikinci sırada bulunan Monaco, savunmasını güçlendirmek için gözünü Beşiktaş’ın süper ikilisine dikti. Fransız ekibinin Siyah-Beyazlı kulüple yollarını ayıran Pepe’yle prensipte anlaştığı biliniyor. Ancak Monaco bununla da yetinmedi ve Beşiktaş’ın tecrübeli savunma oyuncusu Vida’nın peşine düştü. Monaco’nun, Vida’yı transfer etmek için Beşiktaş’a tam 12 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu, Siyah-Beyazlı yöneticilerin de satışa sıcak baktığı belirtiliyor. Şenol Güneş de onay verirse yıl başından sonra Vida imzayı atacak.

EN ÇOK GOL YİYENLERDEN BİRİ

Guingamp’ın hemen üstünde Fransa Ligi’nde 19. sırada bulunan Monaco şu anda tehlike çemberinde adeta can çekişiyor. 18. sıradaki Dijon’un 3 puan gerisinde ve 13 puanda bulunan Monaco’nun averajı da eksi 12. Kalesinde gördüğü 29 golle, Fransa’nın en çok gol yiyen takımlarından biri olan Monaco, Vida ve Pepe’yle bu sorunu çözeceğine inanıyor. Fransız ekibinin menajerler aracılığıyla yürüttüğü görüşmelerin yıl başından sonra başkanlar düzeyinde yapılması ve el sıkışılması bekleniyor.

TEMMUZ AYINDA DA İSTEMİŞTİ

Monaco’nun Vida aşkı yeni değil. Dünya Kupası’ndan sonra da Fransız ekibi Hırvat yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcamış ancak Beşiktaş o dönem önerilen 12 milyon euroluk teklifi kabul etmemişti. Şimdi kulübün içinde bulunduğu mali sorunları aşmak için de Vida’yı satıp, kaynak yaratılması planlanıyor. Fransızlar’ın saygın gazetesi olan L’equipe de geçen Temmuz ayında Monaco’nun, Domagoj Vida’yı almak için çok çalıştığını ancak girişimlerin başarısız sonuçlandığını yazmıştı. Hırvat yıldızın Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Akşam