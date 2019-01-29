Domagoj Vida için Roma ve Inter iddiası

Süper Lig'de Erzurumspor'la iç sahada 1-1 berabere kalan ve şampiyonluk yolunda büyük darbe alan Beşiktaş için dev bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınının tecrübeli ismi Gianluca di Marzio'nun iddiasına göre Roma Beşiktaş'ın Hırvat stoper Domagoj Vida'ya talip oldu. Savunmasını güçlendirmek için oyuncu arayışı içinde olduğu belirtilen Roma'nın transferin son günlerinde Beşiktaş'a teklif yapabileceği belirtildi.

Di Marzio'nun haberinde ayrıca Vida'nın menajerler tarafından Inter ve Fulham2a da önerildiği kaydedildi.

29 yaşındaki Hırvat stoper geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuş, bu yaz Rusya'da yapılan Dünya Kupası'nda final oynayarak piyasasını bir hayli yükseltmişti.

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