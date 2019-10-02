7DAYS EuroCup'ta mücadele eden temsilcilerimizden Galatasaray Doğa Sigorta, Avrupa kupalarında sezonu İtalya deplasmanında Dolomiti Energia Trento maçıyla açtı.

Trento kentindeki BLM Group Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz, 70-64 kazanmayı başardı.

Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray; ilk çeyreği 32-11, ilk yarıyı ise 51-34 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte rakibi farkı azaltsa da Sarı-Kırmızılılar, son çeyreğe 70-61 üstün girdi.

Son çeyrekte Trento farkı 2 sayıya kadar indirse de Galatasaray Doğa Sigorta, karşılaşmadan 70-64'lük skorla galip ayrılmayı başardı.

2016'da EuroCup'ta şampiyonluk yaşayan temsilcimiz, geçtiğimiz sezon ilk tur gruplarından çıkamazken bu sezona kritik bir deplasman galibiyetiyle başladı.

​Galatasaray Doğa Sigorta'da Aaron Harrison 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken yeni transfer Greg Whittington 18 sayı, 8 ribaunt ile oldukça etkili bir performans sergiledi. Zach Auguste da 10 sayı, 10 ribaunt ile maçı tamamladı.

Trento'da Rashard Kelly 14 sayıyla takımının en skoreri olurken George King de 12 sayı üretti.