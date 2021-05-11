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Dolmabahçe'ye taraftarlar akın etti! Polis stadyumun kapılarını kapattı

Süper Lig'in 41. haftasında lider Beşiktaş sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Mücadele öncesi Siyah Beyazlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti. Stadyum çevresinde görev yapan güvenlik güçleri stadyumun kapısını kapattılar.

11 Mayıs 2021, Salı 19:53 Son Güncelleme:
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Dolmabahçe'ye taraftarlar akın etti! Polis stadyumun kapılarını kapattı

Süper Lig'de heyecan dorukta. 41. hafta maçında lider Beşiktaş Fatih Karagümrük ile sahasında karşı karşıya geldi. 

Mücadele öncesi Siyah Beyazlı taraftarlar Vodafone Park'a akın etti. Stadyum çevresinde görev yapan güvenlik güçleri stadyumun kapısını kapattılar.

Orhan Yıldırım

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