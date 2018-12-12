Dolmabahçe’de tam destek

Kupa 2’de önemli hedefleri bulunan Siyah-Beyazlılar, I Grubu son maçında yarın akşam Malmö’yü evinde ağırlayacak... Rakibi karşısında üst tur biletini kapması için 1 puan yetecek olan Kara Kartal’ı, bu karşılaşmada Vodafone Park’ta 30 bin taraftarının desteklemesi bekleniyor. Maç öncesinde satışa sunulan kombine kartlar dışındaki 10 bin biletin 7 binlik bölümünün satıldığı, kalan 3 binlik bölümünün ise maç saatine kadar tükenmesi planlanıyor. Karşılaşmanın elde kalan biletlerinin, 110 TL ile 1000 TL arasında satışının sürdüğü bildirildi.

Tek yürek oldular

Siyah-Beyazlı taraftarlar, Beşiktaş’ın Ekim ayında başlayıp Kasım ayının ortalarına kadar devam eden istikrarsız sonuçları sonrasında taraftara iç saha maçlarında tepki göstermişti. Ancak Beşiktaş’ın Ankaragücü ve Sarpsborg galibiyetleri sonrasında Vodafone Park’ta Galatasaray’ı da yenmesiyle taraftar ve takım yine tek yürek olmuştu. Yarın akşamki Malmö mücadelesinde de taraftarların takıma tam destek vermesi bekleniyor.