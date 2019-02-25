Dolmabahçe kapalı gişe!

Derbiye günler kala satışa sunulan biletlerin önemli bir bölümünün satıldığı öğrenilirken maç saatine kadar kalanların da tükenmesi bekleniyor. Saat 21.00’de başlayacak karşılaşma sırasında tribünde 40 bini Beşiktaşlı olmak üzere yaklaşık 42 bin taraftarın olması planlanıyor. Derbiye özel olarak hazırlanan Siyah-Beyazlı taraftarlar, hazırladıkları özel pankartlarla hem görsel hem de tezahüratlarıyla işitsel bir şölen gerçekleştirmeyi hedefliyor.