Dolar neden yükseldi? Dolar ne kadar oldu? Dolar kuru...

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar faiz artışı öngörmemesini açıklaması sonrasında 5,40'lara kadar inen ancak daha sonra yeniden yukarı çıkan dolar/TL bugün 5,65'i gördü.

Merkez Bankası'nın hamlesi sonrası dolar gerilese de kurda yükseliş sürdü.

ABD Merkez Bankasının (Fed) güvercin tavrının dolarüzerindeki etkisi çok sınırlı kaldı.

Küresel yavaşlama, Brexit ve ticaret savaşı endişeleri doların değer kaybını sınırladı. Dün 5,42 - 5,48 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 5,4655'ten tamamladı.

Dolar/TL bugüne yatay başlamasının ardından saat 18.00 itibariyle 5,7410'u gördü.

EURO SON DURUM

Mart ayına 6,10 lira ile başlayan Euro kuru, 25/02/2019 tarihinde 6,0303 lira ile son bir ayın en düşük, 22/03/2019 tarihinde ise 6,3557 lira ile son bir ayın en yüksek değerine ulaştı.

Geçtiğimiz hafta %0,69 değişim gösteren Euro kuru şu an 6,3557 liradan işlem görüyor.



