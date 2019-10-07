Dolar neden yükseldi? Dolar kuru ne kadar oldu?

Son dakika gelişmesi... ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ekonomisi ile ilgili tweetinin ardından Dolar/TL 5,81'in üzerine çıktı.ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin 'sınırı aşan' bir hamlede bulunması halinde, Türkiye'nin ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceği yönünde bir tehditte bulundu.

Dolar neden yükseldi?

Dolar/TL, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Daha önce güçlü bir şekilde söylediğim gibi yine yeniliyorum eğer, Türkiye benim eşsiz muhteşem ve eşsiz görüşümün sınırlarım dışında sayacağım bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini yok edeceğim ve mahvedeceğim. Bunu daha önce de yaptım" şeklindeki mesajının ardından gün boyunca sürdürdüğü yükselişini tırmandırarak 5.81 seviyesine dayandı.

Euro ne kadar oldu?

Döviz fiyatları anlık olarak fiyat değişikliklerine maruz kalıyor. Bu anlık fiyat değişiklikleri pek çok nedenle dolar alım satımı yapmak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Euro şu sıralar 6.39'dan işlem görüyor.

Donald Trump ne dedi?

ABD Başkanı Trump Türkiye'nin Suriye'ye yapacağı olası müdahale öncesi Türkiye'nin yanlış bir şey yapması halinde Türk ekonomisini daha önce yaptığı gibi yok edeceğini belirten bir tweet paylaştı. Trump paylaştığı tweette “Daha önce de güçlü bir şekilde ifade ettiğim gibi, Türkiye benim harika ve emsalsiz mantığım çerçevesinde sınırı aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini tamamen yok ederim. (Daha önce yaptım!)” ifadesini kullandı.

Trump IŞİD esirleriyle ilgili olarak devam ettiği mesajında, “Avrupa ve diğer ülkeler birlikte IŞİD’li esirlere ve ailelere göz kulak olmalılar. ABD IŞİD’in yüzde 100 ele geçirilmesi dahil hiç kimsenin beklemediği kadar fazla şey yaptı. Şimdi diğerlerinin kendi zenginlikleriyle sınırlarını korumaları zamanı. En büyük ABD!” dedi.