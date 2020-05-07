Son dakika haberi... Dolar hafta kapanışına 1 gün kala yukarı yönlü değişimini sürdürüyor. 7 Mayıs 2020 Perşembe günü son dakika Dolar kuru verilerine göre Dolar 7,26 TL oldu. Haftaya 7 liranın hemen üzerinde başladıktan sonra Merkez Bankası'nın swap düzenlemesinin ardından yukarı yönlü hareketini güçlendiren dolar/TL kuru, gece yarısı 7,20 liraya kadar tırmandı.

Dolar/TL'de, 13 Ağustos 2018'de de 7,24 seviyesi görülmüştü. Euro/TL ise 7,84'ten işlem görüyor.

Piyasada dış veri gündemi ve TCMB'nin haftalık verileri takip edilirken yeni bir dış kaynak sağlanıp sağlanamayacağı sorusu ise piyasanın ana gündemini oluşturmaya devam ediyor.

Peki, diğer döviz kurlarında son rakamlar neler? İşte piyasalarda yer alan yabancı para birimlerindeki son veriler…

İngiliz Sterlini 8,94 TL

İsviçre Frangı 7,39 TL

Japon Yeni 0,06 TL

Suudi Arabistan Riyali 1,91 TL

Norveç Kronu 0,70 TL

Danimarka Kronu 1,03 TL

Avustralya Doları 4,62 TL

Kanada Doları 5,09 TL

İsveç Kronu 0,73 TL

Dolar artacak mı düşecek mi?

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk lirasının değer kaybetmesine oynayan Londra merkezli bazı finansal kuruluşlar, ellerinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarda döviz almaya kalktılar.

Ancak satın aldıkları döviz için Türk bankalarına olan TL yükümlülüklerini yerine getiremeyen bu finansal kuruluşlar, Merkez Bankasının EFT sisteminin kapanış saatini uzatmasına rağmen temerrüde düştüler.

Serbest piyasanın kurallarını hiçe sayan bankaların Türk piyasasına yönelik manipülatif ataklarını Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcı toplantısına denk getirmesi ise dikkati çekti.

Söz konusu işlemleri tespit eden düzenleyici kurumların hukuki süreç başlattığı ve işlemleri yapan yurt dışındaki bankaların ağır cezalar ve işlem yasakları ile karşılaşabileceği öğrenildi.

Londra merkezli yatırım bankaları 2019 yılının mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bankalar Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı.

Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

EMTIA PİYASALARI

Petrol fiyatları, Çin'in petrol ithalatında toparlanmaya karşın, küresel düzeyde seyahat kısıtlamalarına bağlı talep daralmasının etkisiyle yatay, altın fiyatları 1,700 doların altında hareket ediyor.

Gelişmelerle, küresel düzeyde gösterge olarak bilinen Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 0.23 düşüşle 29.77 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.23 artışla 25.54 dolara yükseldi.

KÜRESEL PİYASALAR VERİ ODAKLI

Küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlenirken, yatırımcılar, açıklanan makroekonomik veriler ve şirket bilançolarına odaklandı.

Piyasalar, bir yandan ekonomilerin yeniden açılmasına yönelik iyimserlik, diğer yandan belirsizlikler ve tarihi düşük seviyelerdeki makroekonomik verilere ilişkin endişelerle dalgalı bir seyir izlerken, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmaması sonrası veri odaklı bir seyir söz konusu olacak.

ABD'de dün açıklanan ADP özel sektör istihdamı, nisanda 20 milyon 236 bin azalarak tüm zamanların en yüksek düşüşünü kaydetti. Verinin ardından borsalarda karışık bir seyir izlendi. Ağırlıklı olarak teknoloji hisselerinde alımlar görülse de sanayi ve hizmet sektörü hisselerinde düşüşler kaydedildi.

Dün Dow Jones endeksi yüzde 0,91 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,70 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,51 yükseldi.

Analistler, cuma günü yayımlanacak ABD'nin nisan ay istihdam raporu öncesi bugünkü haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle son 6 haftada toplam 30 milyon 307 bine ulaşmıştı.

Avrupa tarafında, Almanya mahkemeleri ile Avrupa Merkez Bankası arasındaki uyumsuzluk devam ederken, avro/dolar paritesi de düşüş eğilimini sürdürüyor. Parite, dün yüzde 0,4 azalışla 1,0795'e geriledi ve böylece haftalık değer kaybı yüzde 2'ye yaklaştı.

Dün açıklanan Avrupa Birliği Komisyonu raporuna göre, Avro Bölgesi'nin bu yıl yüzde 7,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,3 büyüyeceği tahminine yer verildi. Öte yandan Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışlar da Kovid-19 salgını tedbirlerinin geniş ölçüde yürürlüğe girmeye başladığı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 10,4 azaldı.

Bu gelişmelerle Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,11 değer kaybetti, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 yükseldi.

BoE, saat 09.00'da açıkladığı karara göre, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 0,10'da sabit bıraktı.

Asya piyasaları da bugün karışık bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yatay bir seyir izlerken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti.

Yurt içinde, dün sınırlı da olsa satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,17 azalışla 98.571,46 puandan tamamladı. Dün 7,1988'den kapanışa yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,2150 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve açıklanacak makroekonomik verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 seviyesinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.