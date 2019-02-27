ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarının ardından değer kaybederken dolar kuru, yeni güne 5.30 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru saat 10.24 itibarıyla 5.3038 TL seviyesinde bulunurken, Euro kuru ise aynı dakikalarda 6.0360 TL'de hareket ediyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.14 yükselişle 95.99 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1377 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.09 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 18.77 seviyesinde bulunuyor.

POWELL'DAN 'SABIRLI' MESAJ

Fed Başkanı Powell, dün ABD Senatosu'na hitaben yaptığı konuşmada merkez bankasının büyük ihtimalle ivme kaybetmekte olan ABD ekonomisine nasıl yaklaştığını anlatarak Fed'in bundan sonra faiz oranında değişikliklere "karar verirken acele etmeyeceğini" ifade etti.

Asya borsaları Powell'ın açıklamaları ardından Fed'in ekonomide ivme kaybı ihtimaline karşı daha "sabırlı" faiz politikası izleyeceği beklentisiyle beş ayın zirvesine doğru yukarı yönlü hareket ederken, dolar üç haftanın dip seviyelerinde işlem gördü.