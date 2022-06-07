Dolandırıcılıkla suçlanan Platini ve Blatter için karar zamanı

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter ve eski UEFA Başkanı Michel Platini, futbol zirvesinden düşüşlerini tetikleyen yolsuzluk suçlamaları için yarın İsviçre mahkemesine çıkacak.

Savcılık, bir zamanlar futbolun en güçlü isimlerinden biri olan Platini'yi 2011 yılında 2 milyon İsviçre Frangı (2.08 milyon dolar) zimmetine geçirmekle suçluyor. İsviçre Başsavcılığı, altı yıllık bir soruşturmanın ardından 86 yaşındaki Blatter'i ise "dolandırıcılık ve belgede sahtecilik" ile suçlama yöneltiyor.

Bir zamanlar yakın arkadaş olan ikili kendilerine yönetilen suçlamaları reddetti. Bellinzona'daki Federal Ceza Mahkemesi'ndeki dava 22 Haziran'a kadar sürecek. Kararın 8 Temmuz'da verilmesi bekleniyor.

Platini ve Blatter suçlu bulunmaları halinde beş yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

2015 yılında ortaya çıkan ödemenin ardından FIFA, görevlerinden aldığı iki̇ yöneticiyi de 8 yıl futboldan men cezasına çarptırmıştı. FIFA Tahkim Kurulu, iki ismin cezasını 6 yıla indirmişti. Platini'nin ceza süresi, Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) yaptığı itiraz sonrası 4 yıla düşürülmüştü. FIFA ise söz konusu 2 milyon İsviçre frangının iadesi için dava açmıştı.

(NTV Spor)