FIFA, 2016 yılında futbolda tartışmalı pozisyonların önüne geçmek için Video Asistan Hakem uygulamasını hayata geçirmişti.

2016 yılında Fransa ile İtalya arasında oynanan hazırlık maçında ve ardından ilk resmi ve büyük organizasyon olarak da 2017 Konfederasyonlar Kupası ile hayatımıza girdi.

Geçen süreçte VAR tartışmaları da yanında getirdi. Türkiye ve dünya futbolunda VAR'ın ilk başladığı günden bu yana tartışılması hiç bitmedi.

TÜRKİYE'DE HEP GÜNDEMDE

Süper Lig 'de oynanan hemen hemen her maçın ardından VAR müdahale etmiş olsun ya da olmasın sahadaki hakemden önce VAR hedef haline geliyor.

Kimi pozisyonlarda neden müdahale ettiği, kimi pozisyonlarda ise nede müdahale etmediği konusunda eleştiriler alıyor.

Son olarak Galatasaray 'ın sahasında Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada Hakem Ali Palabıyık'ın Sacha Boey'e gösterdiği kırmızı kart dolayısıyla hem Palabıyık hem de VAR büyük tepki çekmişti.





AVRUPA'DA DA TARTIŞMA KONUSU

Avrupa'da birçok ünlü teknik direktör VAR'ın futbolun ruhunu öldürdüğünü ve nelere müdahale edip, etmeyeceği konusunda tutarsızlık olduğunu her fırsatta dile getirdi.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp geçmişte yaptığı bir açıklamada; "Şu anda VAR'ı nasıl kullanıyoruz? Açık ve bariz hatalar için mi? Yoksa, doğru veya yanlış olan bir pozisyon için mi? Bu konunun tam olarak netleşmesi gerekiyor" demişti.

Tottenham'ın İtalyan menajeri Antonio Conte ise Marsilya ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından; "Top Harry Kane'in önündeydi ve gol oldu. Çizdikleri çizgiyi anlamıyorum. Bu karar hakkında yorum yapmak gerçekten çok zor. VAR, zarar veriyor. Hem de çok zarar veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

DOKUZ KULÜP RESMEN BAŞVURDU

Avrupa'nın önemli ülkelerinden İsveç'te dokuz büyük kulüp İsveç Futbol Federasyonu'na VAR ile ilgili olarak resmen başvuru yaptı. Henüz VAR'ın kullanılmadığı İsveç'te dokuz kulüp VAR'ın getirilmemesi yönünde başvuru yaptı.

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson'a gönderilen mektupta Malmö, Göteborg, Elfsborg, Hammarby, AIK, Djurgarden, Sirius, Helsingborg ve Sudsvall imza attı.





Beş sayfalık mektupta VAR'ın 'minimum etki, maksimum fayda' ilkesinden uzak olduğu ve kaldırılması gerektiği yönünde görüşler yer aldı. Gönderilen mektuptaki talepler şöyle;

- Sistem hedeflerine kesin olarak ulaşamıyor.

- İzleyiciler üzeride olumsuz etki yapıyor.

- VAR sisteminin fiyatı çok pahalı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

İsveç Futbol Federasyonu Başkanı Karl-Erik Nilsson, SVT Sport'a konuyla ilgili olarak, "Şimdi ya da gelecekte alacağımız kararlarda kulüplerin görüşlerini dikkate alacağız" diye konuştu.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr