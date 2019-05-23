İZMİR, (DHA)

DOKUZ Eylül Üniversitesi tarafından Gençlik ve Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Sabancı Kültür Sarayı'nda 2019 Spor Ödülleri Programı düzenlendi. Etkinlikte, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Ligi müsabakalarında çeşitli branşlarda ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödül alan öğrenciler, ödüllerini DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'a sundu. Ayrıca DEÜ'de düzenlenen, 6 branşta bin 353 öğrencinin katıldığı 36. Rektörlük Kupası'nı kazanan sporcu ve takımlara da Rektör Hotar tarafından madalyaları verildi.

Düzenlenen törende konuşan Hotar, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin dünyada ilk 500 üniversite arasına girmeye aday olduğunu, bu başarının öğrenciler ve akademik kadrolarla elde edileceğini söyledi. Hotar, "Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversiteler Ligi müsabakalarında çeşitli branşlarda ödül alan ve üniversitemizin 36. Rektörlük Kupası'nı kazanan sporcu ve takımlarımıza ödüllerini takdim edeceğiz. Üniversite olarak bizlerin öncelikli görevi, bilimsel bakış açısına sahip, hayat boyu öğrenme prensibine bağlı, sporu benimsemiş bireyleri topluma kazandırmaktır" diye konuştu.

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