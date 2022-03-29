Dökülen saçlar PRP ile tedavi edilebilir

Kök hücre temeline dayanan bir tedavi şekli olan (Platelet Rich Plasma) PRP’de kişinin kendisinden alınan kan özel bir tüp kullanılarak santrifüj işleminden geçirilir. Bu şekilde platetet yani beyaz kan hücresi açısından zengin hale getirilir. Onarıcı özelliği yüksek hale getirilen kan enjeksiyon aracılığı ile kişiye geri verilir. PRP tedavisi özellikle estetik cerrahinin birçok dalında kullanılmaktadır. Özellikle saç dökülmesi tedavisinde PRP desteği ile çok başarılı sonuçlar alınabilmektedir. PRP tedavisi özellikle derma kozmetik alanda olmak üzere hücre rejenerasyonu gereken her alanda tedavi amacı ile kullanılmaktadır.

PRP tedavisi uygulaması

PRP “Platelet Rich Plasma” ya da trombosit açısından zenginleştirilen kan (ZTP), 50 cc olmak üzere kişinin kendisinden alınan, çeşitli işlemlerden geçirilerek yapıcı-onarıcı etkisi ve büyüme faktörleri içeren trombosit açısından daha zengin ve daha yoğun hale getirilerek kişiye enjekte edilir. Kişinin kendi kanından elde edilen ve eğer steril ortamlarda işlemden geçirilir ise son derece güvenli bir prosedürdür. Kafa derisinden saç dökülmesinin başladığı alanlarda kök hücrelerin yoğunlaştırılması sağlanarak doku yenilemesi oluşturulur ve böylece saç dökülmesinin engellenmesi hedeflenir.

PRP tedavisinde saçlı deriyi yenilemek, onarmak ve güçlendirmek için Saç derisini yenilemek, onarmak ve güçlendirmek amacıyla kandan alınan materyallerden faydalanılır. Hastadan 10 – 20 ml kan alınarak özel bir santrifüj ve mikro filtreleme yöntemlerinden geçirilir, alyuvarlar kandan ayrıştırılarak trombosit (platelet) ve akyuvarlar açısından zengin plazma materyalleri elde edilir. Zenginleştirilmiş trombositler hasar görmüş bir doku ile temasa geçtiklerinde doku onarıcı etki sağlamak üzere aktif hale geçer. Bu zengin materyaller saç dökülmesini engellemeye yardımcı olarak saç ekimi işleminden sonraki iyileşme sürecinin de kısalmasını sağlar.

PRP destekli saç ekimi

Saç ekimi cerrahınız, PRP tekniğinde sizden aldığı kanı özel bir işlemden geçirip trombosit açısından zengin hale getirdikten sonra çok ince uçlu iğneler ile saç köklerine enjekte eder. Yaklaşık 30 dakika içinde tamamlanan basit bir işlemdir. PRP tedavisinden hemen sonra trombosit uygulanan bölgede doku onarımı başlar, hasar görmüş olan saç kökleri onarılır ve güçlenen saç köklerinden yeniden saç çıkmaya başlar.

PRP tedavisi hem kadınlarda hem de erkeklerde oldukça faydalı sonuçlar sağlayan bir yöntemdir. Saç ekimi operasyonlardan daha iyi sonuçlar elde edebilmek için saç ekiminden sonra uygulanması önemle tavsiye edilir.

PRP tedavisinin sağladığı avantajlar

PRP tedavisi, hastanın kendi kanından elde edildiği için vücudun tedaviyi kabul etmemesi, kan yolu ile herhangi bir hastalık bulaşması ya da alerji gibi sorunlar ortaya çıkmaz. Özel işlemden geçirilmiş kanın zengin içeriği sayesinde PRP tedavisi ile saç ekiminde iğnenin yol açtığı hasarlar hızlı bir şekilde iyileşir. PRP tedavisi ile yeni kolajen üretimi ve yeni damar gelişmesi başlatılmış olur. Saç kökü dokularındaki hassasiyet giderilir ve onarılan yeni dokular zenginleştirilmiş kanın içerdiği büyüme maddeleri ile harekete geçer. Bunun yanı sıra hormonlar çeşitli vitaminler gibi çok sayıda besleyici faktöre sahiptir ve oldukça pratik bir şekilde uygulanır.

PRP tedavisinde saç ekimi operasyonu sırasında ya da sonrasında ekilen saç köklerini ve saç derisini yenilemek, onarmak ve güçlendirmek için yapılan özel bir işlemdir. Saç ekimi ameliyatı yaptıran kişilere destek tedavi olarak tavsiye edilmektedir. İyileşme sürecinin hızlandırmak, saç ekim operasyonundan çok daha verimli sonuçlar almak isteyen ve var olan saçlarını koruyarak dökülmesini isteyenler için oldukça faydalı bir tedavi yöntemidir.