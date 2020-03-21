Doktorlardan gençlere uyarı: Yenilmez değilsiniz!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) başkanı, gençlerin "yenilmez" olmadığını ve Corona virüs sebebiyle ölebileceklerini veya haftalarca hastanede kalmak zorunda olabileceklerini belirtti.

Lombardiya bölgesinde yoğun kriz bakım başkanı olan Dr. Antonio Pesenti, birçok gencin ağır Corona virüs vakalarıyla hastaneye kaldırıldığını söyledi. Pesenti, "Hastalarımızın yüzde 50'si 65 yaş üstü ancak buna güvenip gençlerin dışarı çıkması çok yanlış. Ayrıca 20 yaşında da 30 yaşında da olan hastalarımız mevcut ve durumları da çok ciddi" dedi.



