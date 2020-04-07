Doktorlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Doktorlar hangi gün yayınlanacak?
Başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Bekir Aksoy ve Melike Güner'in paylaştığı, yayınlandığı her dönem ilgiyle izlenen fenomen dizisi “Doktorlar” yeniden ekrana geliyor. Tüm dizi takipçileri Doktorlar ne zaman başlayacak? Doktorlar hangi günler, saat kaçta yayınlanacak? Doktorlar oyuncuları kimdir? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasında yer alan Doktorlar ile ilgili detaylar haberimizde.
Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Doktorlar yayınlandığı her dönemde yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Bekir Aksoy ve Melike Güner'in yer aldığı Doktorlar yeniden ekranlarda olacak. Yasemin Özilhan, Kutsi ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Doktorlar dizisinde vakalar incelenirken doktorların yaşantıları ve aşk hayatları da ele alınıyor. Peki, doktorlar hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Doktorlar saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler.
Doktorlar ne zaman, saat kaçta başlayacak? Doktorlar hangi gün yayınlanacak?
Doktorlar dizisi Teve 2 kanalında her gün saat 17.30'da ekranda olacak. Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de başladı ve Grey's Anatomy dizisinden uyarlanmıştır. Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.
Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başlamıştır. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştır. Düşük izlenme oranlarından dolayı ikinci kez ekranlara veda etmiştir.
Doktorlar dizisi konusu nedir?
Doktorlar, Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesidir.
Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli, bir o kadar sıra dışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlarız. Hayatın tüm renkleri bu dizinin içinde yer alacaktır. Hastaneye gelen her hasta, kurtarılan ya doktorların elinden kayıp giden her hayat bize bir gerçeği gösterecektir.
Doktorlar dizisi ne zaman çekildir?
Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir. Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı.
Doktorlar oyuncuları kimdir?
Kutsi Levent Atahanlı
Yasemin Ergene Ela Altındağ
Bekir Aksoy Suat Birtan
Melike Güner Zenan Parlar
Yağmur Atacan Hasan Turay
Yeşim Ceren Bozoğlu
Gamze Topuz Zeynep Öztürk
Mehtap Altunok Jülide Aydın
Devrim Nas Arslan
Cüneyt Türel Haldun Göksun
Aysun Kayacı Kader Denizhan
Mehmet Aslan Burak Kuzey
Elif Özel Ayla Şenol
Hakan Çeliker Murat Sümer
Berk Erçer Güney Aydoğdu
Naz Elmas Eylül Soner
Zeyno Günenç Zuhal Hekimoğlu
Merve Sevi Duygu Hekimoğlu
Paşhan Yılmazel Ahmet Durmaz
İlker İnanoğlu Kaan Uygun
Zerrin Nişancı Şeval Karagöz
Alpay Kemal Atalar Murat Demir
Oya Okar Gülümsün Kaya
Selen Seyven Arzu Altındağ
Nergis Öztürk Direnç Kurt
İlhan Mansız Ömer Güven