Türk televizyon tarihinin en sevilen dizileri arasında yer alan Doktorlar yayınlandığı her dönemde yoğun ilgiyle karşılaşıyor. Başrollerinde Kutsi, Yasemin Özilhan, Bekir Aksoy ve Melike Güner'in yer aldığı Doktorlar yeniden ekranlarda olacak. Yasemin Özilhan, Kutsi ve Bekir Aksoy gibi oyuncuların yer aldığı Doktorlar dizisinde vakalar incelenirken doktorların yaşantıları ve aşk hayatları da ele alınıyor. Peki, doktorlar hangi kanalda saat kaçta yayınlanıyor? İşte, Doktorlar saat kaçta sorusunun cevabı ve detaylı bilgiler.

Doktorlar dizisi Teve 2 kanalında her gün saat 17.30'da ekranda olacak. Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de başladı ve Grey's Anatomy dizisinden uyarlanmıştır. Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir.

Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başlamıştır. Bu kez başrolde Yasemin Ergene yerine Leyla Göksun yer almıştır. Düşük izlenme oranlarından dolayı ikinci kez ekranlara veda etmiştir.

Doktorlar dizisi konusu nedir?

Doktorlar, Türkiye'nin en ünlü ve en iyi hastanesinde eğitime başlayan bir grup genç cerrahın hikayesidir.

Ancak kahramanlarımızı tanıdıkça ve onların renkli, bir o kadar sıra dışı hayatlarına tanık oldukça hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlarız. Hayatın tüm renkleri bu dizinin içinde yer alacaktır. Hastaneye gelen her hasta, kurtarılan ya doktorların elinden kayıp giden her hayat bize bir gerçeği gösterecektir.

Doktorlar dizisi ne zaman çekildir?

Doktorlar, başrollerini Kutsi, Yasemin Ergene, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun oynadığı bir hastane dizisidir. Grey's Anatomy dizisinden uyarlanan Doktorlar, 28 Aralık 2006 tarihinde Show TV'de ekran macerasına başlamıştı . Dizide doktorların yaşantıları ve aşkları konu edilmektedir. Dizi tekrarlarına olan ilgiden dolayı 2010'da yeniden yayına başladı.

Doktorlar oyuncuları kimdir?

Kutsi Levent Atahanlı

Yasemin Ergene Ela Altındağ

Bekir Aksoy Suat Birtan

Melike Güner Zenan Parlar

Yağmur Atacan Hasan Turay

Yeşim Ceren Bozoğlu

Gamze Topuz Zeynep Öztürk

Mehtap Altunok Jülide Aydın

Devrim Nas Arslan

Cüneyt Türel Haldun Göksun

Aysun Kayacı Kader Denizhan

Mehmet Aslan Burak Kuzey

Elif Özel Ayla Şenol

Hakan Çeliker Murat Sümer

Berk Erçer Güney Aydoğdu

Naz Elmas Eylül Soner

Zeyno Günenç Zuhal Hekimoğlu

Merve Sevi Duygu Hekimoğlu

Paşhan Yılmazel Ahmet Durmaz

İlker İnanoğlu Kaan Uygun

Zerrin Nişancı Şeval Karagöz

Alpay Kemal Atalar Murat Demir

Oya Okar Gülümsün Kaya

Selen Seyven Arzu Altındağ

Nergis Öztürk Direnç Kurt

İlhan Mansız Ömer Güven