Doktor tavsiyesi ile başladı, şimdi gözü olimpiyatlarda

Kütahya'da kas hastası Macide Uyar, doktor tavsiyesi ile fizik tedavi için başladığı yüzme sporunda yeteneğini gören hocası onu yarışmalara yönlendirdi ve şimdi başarıdan başarıya koşuyor.

Kütahya Engelliler Umutspor Kulübü sporcusu olan Macide Uyar 10 yıl önce doktor tavsiyesi ile başladığı yüzme sporunda hocasının onu müsabakalara götürmesi ile birlikte yeteneği ortaya çıktı ve şimdi 25-27 Ocak tarihlerinde Aksaray'da düzenlenecek olan Türkiye Bedensel Engelliler yüzme şampiyonasına hazırlanıyor. Macide Uyar, katıldığı müsabakalarda derece alıp barajı geçerse hayali olan Milli Takıma girecek.

Kendisinin doktor tavsiyesi ile yüzme sporu ile tanıştığını ve 10 yıldır düzenli olarak yüzdüğünü söyleyen Macide Uyar, “Ben yüzmeye bundan 10 yıl önce doktor tavsiyesi ile başladım, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak yüzüyorum ve kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. İlk yarışmama 2014 yılında Mersin'de düzenlenen Türkiye şampiyonasında katıldım ve ilk derecemi de orada 100 serbest, 400 metre serbest ve 100 metre sırt’ta Türkiye şampiyonası oldum. Şimdi ise 25-27 Ocak tarihlerinde Aksaray’da düzenlenecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonasına katılacağım ve Kütahya’yı temsil edeceğim. Orada 100 serbest, 100 metre sırt, 400 serbest ve 50 metre sırt olmak üzere 4 kategoride yarışacağım. Amacım müsabakalarda en iyi performansı sergileyip Kütahya’yı en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar ile dönmek. Hayalim ise milli formayı üzerime giyip olimpiyatlarda ve Dünya şampiyonasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Engellilere ise tavsiyem kendileri soyutlamasınlar. Sosyal hayattan uzaklaşıp kendilerini evlerine kapatmasınlar ve hep bir hedefleri olsun. Biz istedikten, çabaladıktan sonra yapamayacağımız hiç bir şey yok” diye konuştu.

Kaplan: "Bugüne kadar katıldığın tüm müsabakalarda derece elde etti"

Macide Uyar’ın ile 6 yıldır antrenörlüğünü yapan Hatice Kaplan “Macide Uyar ile birlikte 6 yıldır çalışıyoruz. İlk başta fizik tedavi amacı ile geldi. Sonrasında kendisinde yüzmeye olan yeteneklerini görünce kendisini müsabakalara hazırladık ve ilk gittiği Türkiye şampiyonasında birincilikler elde etti ve bugüne kadar katıldığı tüm müsabakalarda dereceler elde etti. Şimdi ise Aksaray’da ki müsabakalarda ise dereceyi geçtiği takdirde milli takıma girecek ve milli mayoyu giyerek Dünya şampiyonası ve olimpiyatlara gidecek. İnşallah geçen yıllarda olduğu gibi dereceyi elde edip barajı geçerek milli takıma girerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek” dedi.

Kütahya Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Hatice Yakar ise; “Bizim kulüp olarak amacımız engelli arkadaşlarımızı sosyal hayata kazandırmak ve bizde bunda başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Engellileri hakikaten zoru başarmak engelli arkadaşlarımız için çok zor. Diğer engelli arkadaşlarımıza buradan çağrım kendilerini evlerine kapatmasınlar, kendilerini sosyal hayattan soyutlamasınlar ve gelip bize katılsınlar” şeklinde konuştu.

İHA