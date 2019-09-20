Doha’da Elvan maratonda koşacak

Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 20 atletle 12 branşta madalya mücadelesi verecek.

Katar’ın başkenti Doha’da 26 Eylül-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 210 ülkeden sporcular yer alacak. 2017 Londra’da iki madalya kazanan Milliler, Doha’da da madalyalar ve finaller bekliyor.

Daha önce 5 bin ve 10 bin metrelerde şampiyonluklar yaşayan, 2014 Avrupa Şampiyonası’nda ilk kez maraton koşup 5. olan Elvan Abeylegesse yine maratonda yarışacak. Kafilemizde son dünya şampiyonu Ramil Guliyev ve dünya ikincisi Yasmani Copello Escobar da yer alacak.