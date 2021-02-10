Doğuş Balbay’ın yeni sponsoru PUMA oldu

Global spor markası PUMA, kuralları yeniden yazan yeniliklere öncülük etmesi ve sporcuya desteğiyle sektöre adını kazımaya devam ediyor. Türkiye Basketbol Milli Takımları ile gerçekleştirdiği resmi forma sponsorluğu anlaşmasıyla sezona damgasını vuran marka, basketbol dünyasından yeni ve önemli bir iş birliğine daha imza attı. PUMA, Anadolu Efes ve Basketbol Milli Takım Kaptanı Doğuş Balbay’ın spor giyim sponsoru oldu.

Guard pozisyonunda oynayan yıldız basketbolcu Doğuş Balbay, bundan böyle parkeye PUMA ürünleriyle çıkacak. 2011’de Teksas Üniversitesi'nde forma giyerken NCAA Big 12 Konferansı'nda yılın savunmacısı seçilen, 2014-2015 sezonu itibariyle de Anadolu Efes kaptanlığını üstlenen Doğuş Balbay, Türk basketbolunun önde gelen yıldızları arasındaki yerini perçinlemişti.

LaMelo Ball (Charlotte Hornets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), RJ Barrett (New York Knicks), Marvin Bagley III (Sacramento Kings), DeMarcus Cousins (Houston Rockets), gibi NBA yıldızlarını destekleyen PUMA, Türkiye’de de takım sporları ve sporculara yönelik işbirliği çalışmalarını #PUMAgeridebırakmaz sloganıyla sürdürmeye devam edecek.