Doğuş Balbay: Yakaladığımız ivmeyi devam ettirmek istiyoruz
Turkish Airlines EuroLeague'in 30. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek temsilcimiz Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, yakaladıkları ivmeyi aynı ciddiyetle devam ettirmek istediklerini dile getirdi.
Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes, 30. maç döneminde deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.
Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Balbay, "Bayern Münih, mücadeleyi bırakmayan enerjik oyunculardan kurulu bir ekip. Son maçlarda yakaladığımız ivmeyi Bayern Münih karşısında da aynı ciddiyetle devam ettirmek istiyoruz" dedi.