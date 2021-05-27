Doğuş Balbay: 'Tehlikeli bir rakiple oynayacağız'

"EuroLeague Final Four’da final öncesi ilk rakip CSKA Moskova. 2019 finalinde oynadığımız CSKA takımı çok çok farklı bir takımdı. Bu sene değişik bir takımları var. Biz bu sezon deplasmanda onlarla oynadığımız maçta zorlandık açıkçası. Evimizde oynadığımız maçta ise tam tersi bizim açımızdan kolay geçti. Çok ortada bir maç olacak. Tehlikeli bir ekip ile oynayacağız. Uzun süredir Final Four’a damga vurmuş bir ekip CSKA ve çok tecrübeliler. Bu durumu pozitif olarak kullanacaklardır. Bizim önümüzde konsantre olmamız gereken 40 dakika var. Her maçı bir final olarak görmemiz gerekiyor. CSKA takımını en iyi şekilde analiz edip, maçta en az hatayı yapmak istiyoruz.”