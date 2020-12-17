Doğuş Balbay: Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımız inancındayız

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde AX Armani Exchange Milan'ı konuk edecek temsilcimiz Anadolu Efes'te kaptan Doğuş Balbay, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Önlerindeki maçlarda daha iyi performans sergileyeceklerine inandıklarını belirten Balbay, "Maalesef son birkaç haftadır istediğimiz düzeyde basketbol oynayamıyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için daha iyi oynamamız ve mücadeleyi hiç bir zaman bırakmamamız gerektiğinin farkındayız. Takım olarak koçlarımızla toplantıda bu durumu analiz ettik. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağımız inancındayız" dedi.



