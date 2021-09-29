Doğuş Balbay: Önemli olan kendi basketbolumuzu oynamamız

Turkish Airlines EuroLeague'in ilk hafta mücadelesinde son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Temsilcilerimizden Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Kendi basketbollarını Real Madrid karşısında da oynamalarının önem taşıdığına değinen Balbay, "EuroLeague’deki ilk maçımızda geçtiğimiz sezon play off’ta karşılaştığımız Real Madrid ile deplasmanda karşılaşacağız. Sezonun henüz başı olmasına rağmen bizim için çok ciddi bir sınav olacak. Biz geçtiğimiz sezonki kadromuzu koruduk, Real Madrid kadrosuna bazı eklemeler yaptı. Bence güzel bir maç olacak. Önemli olan bizim kendi basketbolumuzu oynamamız ve her gün oyunumuzun üzerine koyarak devam etmemiz. Umarım EuroLeague’de yeni sezon açılışımızı galibiyet ile yaparız" dedi.