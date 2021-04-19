Turkish Airlines EuroLeague'de Play-Off ilk maçında temsilcilerimizden Anadolu Efes, İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay, zorlu karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Evlerinde oynayacakları maçlarda avantajı ellerinde tutup Madrid'e o şekilde gitme hedefleri olduğunu belirten milli oyuncu, "Real Madrid hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilen ve geniş kadroya sahip bir ekip. Özellikle boyalı alanda Walter Tavares’in gücünü kullanmaya çalışacaklar. Biz kendi sistemimizi sahaya yansıtıp onların düzenini bozmaya çalışacağız. Evimizde oynayacağımız maçlarda avantajı elimizde tutup Madrid’e o şekilde gitme hedefimiz var" ifadelerini kullandı.