Doğuş Balbay: Geri dönüş kolay olmayacak

FANATİK ÖZEL - Hatice Yücel | Anadolu Efes’in önemli parçalarından biri olan Doğuş Balbay, FANATİK’e konuştu. Lacivert-Beyazlı ekipte savunmacı kimliğiyle ön plana çıkan 31 yaşındaki tecrübeli basketbolcu şunları söyledi: "Basketbol fiziksel temasa dayalı bir spor, bu nedenle takım olarak hem teknik hem de temaslı antrenman yapmamamızın zorluğunu şu anda hissetmiyoruz olabilir ama bu salgını atlattıktan sonra büyük ihtimal bunları maçta ya da temaslı antrenman ortamında daha çok görmüş olacağız. Çünkü ilk defa böyle bir şey başımıza geliyor. Sezon tekrar başladığında bunun etkilerini yan etkilerini nasıl olacağını hep birlikte görmüş olacağız. 8 haftalık aradan sonra kora kor mücadele kolay olmayacak.”

'Salonda tek kişilik idmanlar yapıyoruz'

"Evde antrenman yapmak salonda veya spor salonunda çalışmak kadar verimli olmuyor. Evde bir de bebek olunca konsantrasyon ister istemez dağılıyor. Açıkçası çok çok verimli geçmedi. Ama yine de yapabildiğim kadar kendi vücut ağırlığımı kullanarak mevcut kas kütlemi korumaya çalıştım. Mümkün olduğunca hareketli olmaya çalıştım. Ama özellikle biz profesyonel sporcular için kolay bir süreç değil. Yine de bir şekilde buna da alıştık diyebilirim. Sadece son 1 aydır, salona gidip tek kişilik antrenmanlar yapıyoruz. Kendimize ait topu kullanarak çalışıyoruz."

'Olimpiyat elemelerini iple çekiyorduk'

"Çin'de salgın başladığında biz de takip ediyorduk. Sonra virüs bir anda her yeri sardı. Tabii ki bunun neticesinde birçok büyük organizasyon da ister istemez ertelendi ve bazıları da iptal oldu. Bizim de sadece kulüp bazında değil, Milli takım olarak da hedeflerimiz vardı. Özellikle Kanada’da düzenlenecek olimpiyat elemelerini iple çekiyorduk. Fakat tabii ki yapacak hiçbir şey yok. İnsan sağlığı her şeyden çok önemli o yüzden verilen kararlara saygı duyuyoruz.”

‘Basketbol’u 2.plana atmış durumdayız'

"Sezonun devamı için, Euroleague bazı kriterlerini belirledi ama tabii ki gerçekleşir mi gerçekleşmez mi sanırım kafalarında bir plan var onunla ilgili ilerleyen zamanlarda zaten açıklama yapacaklardır. Herkesin bildiği neyse ben de onu biliyorum. O yüzden hepimiz bu süreçte bekleyip göreceğiz. Umarım bir an önce salgından kurtuluruz. Hayat biraz olsun normale döner diye umuyorum. Basketbolu ikinci plana atmış durumdayız. Sezon devam ederse, hem Türkiye’de hem de Euroleague kupasını kazanmak istiyoruz."

‘İptal kararları şaşırtmadı'

"Bu kadar çabuk yayılan bir virüsün etkileri büyük spor organizasyonlarda daha fazla olabileceğinden dolayı, dünyanın en büyük organizasyonunun bu şekilde ertelenmesi çok fazla sürpriz olmadı açıkçası benim için. Yetkililer bu tedbirleri almak zorundaydı. Eğer böyle bir tedbir alınmasaydı çok daha büyük sonuçlar da doğurabilirdi. Aşısı bulunan bir virüs de değil. O yüzden verilen kararlar çok çok fazla şaşırtmadı beni diyebilirim.”



