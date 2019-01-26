68’inci NBA All-Star maçında ilk 5’te yer alacak basketbolcular belirlendi.

ABD’nin Charlotte kentindeki Spectrum Center’ın ev sahipliğinde 17 Şubat’ta oynanacak All-Star maçının takım kaptanları; oylamada en çok oyu alan Batı Konferansı’ndan Los Angeles Lakers’tan LeBron James, Doğu Konferansı’ndan, Milwaukee Bucks’ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo oldu.