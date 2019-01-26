Doğu’nun kaptanı Antetokounmpo Batı'nın kaptanı LeBron James!
NBA AllStar'da LeBron James ve Giannis Antetokounmpo'nun takım kaptanları olacağı açıklandı. NBA AllStar oylamasını zirvede bitire zirvede bitiren LeBron James, ilk 5’lerde seçim önceliğini elde ederken Giannis Antetokounmpo ise yedeklerde ilk tercihi yapacak.
68’inci NBA All-Star maçında ilk 5’te yer alacak basketbolcular belirlendi.
ABD’nin Charlotte kentindeki Spectrum Center’ın ev sahipliğinde 17 Şubat’ta oynanacak All-Star maçının takım kaptanları; oylamada en çok oyu alan Batı Konferansı’ndan Los Angeles Lakers’tan LeBron James, Doğu Konferansı’ndan, Milwaukee Bucks’ın Nijerya asıllı Yunan basketbolcusu Giannis Antetokounmpo oldu.