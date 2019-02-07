Doğuma kaçıyorum hocam!

İngiltere'de Premier Lig'in 3 lig altı olan 2. Lig'de mücadele eden Newport County, FA Cup'ta 1-1'lik ilk maçın ardından tekrar karşılaşmasında sahasında Championship temsilcisi Middlesbrough'yu 2-0 mağlup etti. Zaferin mimarlarından kaleci Joe Day, maç biter bitmez hocası Michael Flynn'a doğru koştu ve "Teşekkür ederim hocam. Şimdi gidebilir miyim. Lütfen?" diye sordu.

Hocası bile şaşırdı

Kutlamalara katılmadan stattan ayrılan Day'ın eşinin maç sırasında ikiz bebeklerini dünyaya getirdiği, 28 yaşındaki file bekçisinin ise konsantrasyonunun bozulmaması adına telefonunu kapattığı ve 90 dakika sonunda soluğu hastanede aldığı bildirildi. İki kız bebek sahibi olan çifti kutlayan Flynn, "Kalecimiz maçtan sonra öyle bir depar attı ki, inanın daha önce onu bu kadar hızlı koşarken hiç görmemiştim" diye konuştu.