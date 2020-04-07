Doğum sonrası sağlıklı kilo vermenin püf noktaları

Kontrollü kilo almanın doğum sonrası fazla kilolardan daha kolay kurtulmayı sağladığını belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hande Güngör, kontrolsüz kilo almanın ise gebelik sırasında ve sonrasında birçok sağlık problemini beraberinde getirdiğini söyledi. Gebelik sonrasında kaybedilmeyen kiloların kalp ve damar rahatsızlığına sebebiyet verebildiğini ifade eden Güngör, "Gebelik boyunca, kişinin gebelik öncesi kilosuna göre değişmekle beraber, 7 ile 18 kilogram almak normaldir. İdeal kilo kazanımı sağlayan anneler, doğum sırasında 5 ile 7 kilogram, doğum sonrası ise 2 ile 3 kilogram kaybederek ve emzirme döneminde artan enerji harcaması ile birlikte sağlıklı beslenme, su tüketimi ve aktiviteyi artırma ile ideal kilolarına ulaşabilir" dedi.

Doğum sonrası sağlıklı kilo vermek için önemli ipuçları veren Güngör, "Süt, yoğurt, peynir, yumurta, balık, tavuk, et, kuru baklagiller, tam tahıllar, sebze, meyve, zeytinyağı, ceviz gibi besin grupları enerji ihtiyacına uygun miktar tüketilmelidir. Tam tahıllı gıdalar, yulaf, kuru baklagiller, enginar, kereviz, bezelye, brokoli, ıspanak, patates gibi taze sebze ve muz, elma, ayva gibi taze meyveler, çiğ kuruyemişler ve kuru meyvelere günlük beslenme planına mutlaka yer verilmelidir. Günde 3 litre su tüketilmesinin yanı sıra, güvenli bitki çayı, ayran, çorba, meyve suyu, komposto tüketerek sıvı alımı artırmalıdır. Basit şeker içeren yüksek kalorili tatlılar, çikolatalar tüketilmek yerine az şekerli sütlü tatlı, basit ve şeker ilave edilmemiş komposto, kakao, bal, pekmez ile tatlandırılmış gıdalar tercih edilmeli. Düşük kalorili diyetler metabolizma hızını düşürür ve anne sütünün veriminin azalmasına sebep olur. Bu dönemde hızlı kilo kayıpları yerine, ideal kilo kayıpları hedeflenmelidir. Gebelik sonrası, emziklilik döneminde ilk 6 ay anne sütü önemlidir. Annenin sağlıklı, dengeli ve çeşitli bir beslenme planı ile süt miktarını ile kalitesini artırmak ve ideal kilo kaybı sağlamak mümkündür. Beslenme uzmanına danışmak, enerji ve gıdalar ihtiyacına uygun, kişiye özgü diyet planı uygulamak bu süreci sağlıkla sürdürmeyi sağlayacaktır" diye konuştu.

İHA