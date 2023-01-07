Geçen sezon Antalyaspor formasıyla göstermiş olduğu başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken, Süper Lig'i 3 gol, 7 asistlik skor katkısıyla tamamlayan Doğukan Sinik dev takımların radarına girmişti. 4 büyüklerle de adı geçen genç oyuncu tercihini ise İngiltere'den yana kullanmıştı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Akdeniz ekibiyle 4 milyon Euro karşılığında anlaşarak 23 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

İlgili Haberler Weghorst hakkındaki gelişmenin detayları ortaya çıktı! İngiliz deviyle anlaşma çok yakın





343 dakika 1 asist

Antalyaspor'daki iyi oyunuyla A Milli Takım 'a kadar yükselen başarılı futbolcunun, Ada macerası ise pek de istediği gibi gitmedi. İngiltere futboluna ilk etapta alışamayan Doğukan bu sezon 12 maçta sadece 343 maçta süre bulabildi. Fileleri sarsamayan yetenekli futbolcu 1 asist yapmıştı.

Rosenior şans vermedi

Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze'nin ayrılması sonrasında takımın başına Liam Rosenior'u getirmişti. Rosenior son iki maçta milli oyuncuyu kadroya dahi almadı. Şu anki form durumuyla Rosenior'un gelecek planları arasında yer almayan Doğukan Sinik için sezon başında olduğu gibi Galatasaray ve Trabzonspor 'un adı geçiyordu. İki ekibin de temasları olsa da genç futbolcunun yeni takımı belli oldu.

Türkiye'ye döndü

Antalyaspor'un eski oyuncusunu kiraladığı öne sürüldü. Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior'un da 'Doğukan'ı kiralık olarak gönderdik' açıklaması olduğu iddia edildi.



