Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR'un genç yıldızı Doğukan Sinik dayı oldu.

Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren Doğukan Sinik'in ablası Tuğçe ve eniştesi Soner Kayseri çifti, dünyaya gelen bebeklerine Alvina adını verdi. Doğukan Sinik, yeğenine ilk hediye olarak üzerinde adının yazılı olduğu Antalyaspor forması aldı. Minik Alvina'yı kucağına alarak yaşadığı heyecanı ölümsüzleştiren Doğukan Sinik, “Yeğenim Alvina'nın sağlıklı olarak dünyaya gelmesi en büyük arzumuzdu. Şimdi de kucağımıza almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım uzun, sağlıklı ve mutlu bir yaşamı olur" diye konuştu.

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