A Milli Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Litvanya'yı deplasmanda 6-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Attığı 2 golle maça damga vuran Doğukan Sinik, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok özel bir akşam yaşadığını, mutlu ve gururlu olduğunu dile getiren Doğukan, Milli Takım 'ın her futbolcunun hayali olduğunu vurguladı, ''İlk kez 11'de çıktım ve 2 gol attım. Yeni yeni duygularımla baş başa kalabiliyorum. Her Türk gencinin hayali budur, bana da nasip oldu ve katkı verebildim.'' dedi, uzun yıllar Ay Yıldızlı formayı giymek istediğini ifade etti.

Kendisine ilk 11'de şans veren Stefan Kuntz'a teşekkür eden yıldız oyuncu, Alman teknik adamın çok pozitif bir insan olduğunu, oyundan çıkarken de kendisini tebrik ettiğini sözlerine ekledi.







