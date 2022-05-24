Doğukan Sinik, performansıyla göz doldurdu

Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, A Milli Takım 'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından belirlenen kadroda, kırmızı beyazlı takımdan aday kadroda yer alan tek futbolcu olan Doğukan Sinik, taraftarı gururlandırdı.

Nuri Şahin yönetimindeki Fraport TAV Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren Doğukan Sinik, bu sezon ligde 32, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 maçta forma giydi. Lig maçlarında 2 bin 307 dakika sahada kalan genç futbolcu 3 gol attı, 7 asist yaptı. Ligin son haftalarındaki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Doğukan Sinik, milli takımla İtalya ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer aldı. Doğukan Sinik, milli formayı giydiği ilk maçta sonradan oyuna girip, 12 dakika sahada görev yaptı.

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)