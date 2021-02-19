Doğukan Sinik Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu genç yeteneklerden bir tanesidir. Antalyaspor forması giyen genç oyuncu, orta sahada oynamaktadır. Doğukan Sinik hızlı gelişme gösteren oyunculardan olarak ön plana çıkmaktadır. Baş mevki olarak on numarada oynayan Doğukan Sinik yan mevki olarak da sağ kanat ve sol kanatta da forma giymektedir. Doğukan Sinik güncel piyasa değeri 1.8 Milyon Euro olarak belirlenmiştir. Oyuncunun 2020 yılında ki değeri ise 2 Milyon Euro idi. Doğukan Sinik süper ligde oynamış olduğu takım ile 2017 yılında profesyonel sözleşme imzalamıştır.

Antalyaspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Doğukan Sinik son olarak ise 2020 yılında ikinci kez sözleşme uzatmıştır. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Doğukan Sinik oldukça hızlı bir oyuncudur. Doğukan Sinik ayrıca Türkiye U21 takımının da futbolcudur. Şuana kadar Türkiye a milli takım formasını giyememiştir. Süper ligin en istikrarlı futbolcularından bir tanesidir. Doğukan Sinik genç yeteneklerden bir tanesi olup takımının en genç oyuncuları arasında yer almaktadır. Süper ligde gelişime açık ve hızlı gelişme sağlayan genç oyunculardan olan Doğukan Sinik etkili performans sergilemektedir.

Doğukan Sinik süre aldığı maçlarda Antalyaspor ile birçok maça çıkmıştır. Antalyaspor'un en başarılı genç oyuncularından olan Doğukan Sinik özellikle çalım yeteneği ve serbest vuruş yeteneği ile bilinmektedir. Doğukan Sinik'in ayrıca etkili sert vuruşları da bulunmaktadır.

Doğukan Sinik nereli?

Doğukan Sinik Türkiye'nin Antalya şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen Antalyalıdır.

Doğukan Sinik kaç yaşında?

21 Ocak 1999 yılında dünyaya gelen Doğukan Sinik 21 yaşındadır.

Doğukan Sinik'in boyu kaç?

Doğukan Sinik'in boyu toplam 1.80 metredir.

Doğukan Sinik hangi takımlarda oynadı?

Doğukan Sinik profesyonel kariyeri boyunca yalnızca Antalyaspor'da forma giymiştir. 2021 yılı itibari ile Doğukan Sinik'in sözleşmesi Antalyaspor ile devam etmektedir. 2021 yılında da Antalyaspor'da forma giymektedir.

Doğukan Sinik kimdir?

Doğukan Sinik 1999 yılında Antalya'da dünyaya gelmiştir. İlk kez futbol hayatına da yine burada başlamıştır. 2016 yılında Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştır. Futbol kariyerine de altyapıda burada başlayan Doğukan Sinik başarılı bir performans göstermiştir. 2016 yılında Antalyaspor ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra 2017- 2018 sezonu için Kemerspor 2003 kulübüne gönderilmiştir. Kemerspor 2003 takımı ile 30 maçta forma giyen Doğukan Sinik 2 gol atmıştır.

Doğukan Sinik daha sonra Antalyaspor'a geri dönmüştür. Antalyaspor forması ile de birçok karşılaşmada görev almıştır. Birçok maçta 11'de direkt başlarken daha sonra ise dahil olduğu maçlar olmuştur. Antalyaspor formasını toplamda 73 kez giyen Doğukan Sinik 2 gol atarak 4 tane de asist yapmıştır. Kariyeri boyunca sürekli olarak Türkiye liglerinde forma giymiştir. Türkiye 3. liginde mücadele ettikten sonra 1.lig ve süper ligde de forma giymeyi başarmıştır.

Doğukan Sinik'ın Milli Maç Performansları

İlk kez milli maça Türkiye U16 takımı ile başlamıştır. 2015 yılında Türkiye U16 takımı ile maçlara başlayan Doğukan Sinik 3 karşılaşmada görev almıştır. Daha sonra Türkiye U18 takımı ile 2016 yılında anlaşmıştır. 5 karşılaşmada görev almıştır. Bu maçlarda gol ya da asist yapamamıştır. Doğukan Sinik 2017 yılında ise Türkiye U19 takımı ile maçlara çıkmıştır. 9 resmi karşılaşmada görev alan Doğukan Sinik 1 gol atmayı da başarmıştır.

Doğukan Sinik son olarak Türkiye U21 takımına 2018 yılında davet edilmiştir. Türkiye U21 takımı ile de 3 senede yalnızca 8 maça çıkmıştır 1 gol atmıştır.