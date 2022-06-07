Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosunda yer aldı. İtalya maçında ilk kez Ay Yıldızlı formayı giyen, Faroe Adaları karşısında göz dolduran ve Litvanya maçına 11'de başlayan Doğukan, Milli Takım'daki ilk golünü atmayı başardı. Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren, çıkışını milli formayla da sürdüren başarılı oyuncunun kariyeri de futbolseverler tarafından merak konusu oldu.

Doğukan Sinik kimdir, kaç yaşında? Doğukan Sinik nereli ve hangi takımlarda oynadı?

21 Ocak 1999'da Antalya'da dünyaya gelen Doğukan Sinik, futbola Antalya Kunduspor'da başladı. 2008-2010 yılları arasında burada oynayan, 2011-2012'de Şimsek Gençlik ve Spor'a katılan Doğukan, 2015 yılında Antalyaspor altyapısına katıldı, ilk profesyonel maçına 2014-2015 sezonunda Spor Toto 1. Lig'deyken çıktı.

Henüz 16 yaşındayken dönemin teknik direktörü Yusuf Şimşek tarafından 3-1 kaybedilen Elazığspor maçının ikinci yarısında oyuna alınan, o tarihten sonra dönem dönem lig maçlarında oynayan Doğukan Sinik, 2017-2018 sezonunda Kemerspor 2003 takımına kiralandı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanla 3. sırada yer alan Kemerspor'da 31 resmi maça çıkan Doğukan, 2 golle skor katkısı verdi. Play-Off'ta Bayrampaşa ile ilk maçta 1-1 berabere kalan Kemer, rövanşı 3-0 kaybetti ve yarı finalde 2. Lig hayaline veda etti.

İstikrarlı bir sezon geçirmesinin ardından Antalyaspor'a dönen genç oyuncu, devam eden süreçte takımın en önemli oyuncularından olmayı başardı. 2018/19'da 35 maçta 1 asist, 2019/20'de 25 maçta 1 gol, 3 asist, 2020/21'de 24 maçta 1 gol, 1 asistle oynayan Doğukan, 2021/22'de ise en skorer sezonunu yaşadı.

Nuri Şahin'li Antalyaspor'da performansıyla adından söz ettiren başarılı kanat oyuncusu, 2021/22'de 32 Süper Lig, 3 Ziraat Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa finali olmak üzere 36 maça çıktı. Genç oyuncu toplamda 2 bin 519 dakika sahada kalırken 3 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Ligin son haftalarındaki performansıyla taraftarın gönlünü kazanan Doğukan Sinik, Milli Takım'la İtalya ile oynanan hazırlık maçında kadroda yer aldı. Doğukan Sinik, milli formayı giydiği ilk maçta sonradan oyuna girip, 12 dakika sahada görev yaptı.

İlk golleri Litvanya ağlarına

İki kanatta da oynayabilen, ihtiyaç halinde sol bek ile orta sahada da görev alabilen, çok yönlü olmasıyla teknik adamların gözdesi olan Doğukan'ın Antalyaspor'la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Birçok takımın transfer listesine giren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını İtalya karşısında giydi, ilk gollerini ise Litvanya ağlarına bıraktı.

İdolü Isco

Futbolculukta idolünün İspanya'nın Real Madrid takımında oynayan Isco olduğunu sözlerine ekleyen Doğukan Sinik, Manchester City'de oynayan Portekizli oyuncu Bernardo Silva'yı da çok beğendiğini dile getirdi.

Nuri Şahin övgüler yağdırdı

Antalyaspor’un başında rüya gibi bir ikinci yarı geçiren Nuri Şahin hemen hemen verdiği her röportajda takımın yıldızlaşan ismi Doğukan Sinik’e övgüler yağdırmıştı. Doğukan’ın Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından biri olduğunu vurgulayan genç futbol adamından bu doğrultuda sürpriz bir hamle geldi. Nuri Şahin, Doğukan Sinik’in menajerliğinin uzun yıllardır birlikte çalıştığı dünyaca ünlü oyuncu temsilcisi Reza Fazeli’ye geçmesini sağladı.

2021/22 sezonundaki performansıyla A Milli Takım ’a kadar yükselen genç oyuncunun adı şimdiden Avrupa’dan ve Türkiye’den birçok takımla anılıyor. Akdeniz ekibiyle kontratı 2024 yılına kadar devam edecek olan Doğukan’a özellikle Fransız kulüplerinin ilgisinin yüksek olduğu ifade ediliyor.

Eto’o çalıştırıyordu

15 yaşındayken Antalyaspor A Takımı’yla beraber antrenmanlara çıkmaya başlayan ve Eto’o dahil olmak üzere 8 yıldır birçok deneyimli futbolcuyla çalışma fırsatı yakalayan Doğukan için Nuri Şahin’in üst düzey bir yıldız olması beklentisi var.

'50-60 milyon Euro değerinde bir isim olacak'

Bir dönem Antalyaspor forması giyen Kamerunlu golcü Samuel Eto'o, Doğukan'a övgüler yağdırmış, ''Bu genç yetenek A takım kadrosuna da alındı. Geçen sezon Antalyaspor'un ligdeki hedefleri nedeniyle sadece bir maçta şans bulabildi. Antalya'da 7- 0 kazanılan Trabzonspor maçında oynadı. Şu anda U18 Milli Takımın, Slovakia Cup'ta mücadele edecek kadrosunda yer alıyor. O genç yetenek, 2-3 sene sonra 50-60 milyon Euro değerinde bir isim olacak. Onu, Antalyaspor'un çok önemli bir değeri olarak görüyorum.'' diyerek genç oyuncuya övgüler yağdırmıştı.