Doğukan Sinik: Hedeflerimize ulaştık

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Ligi 1. Grubu 4. maçında, deplasmanda 6-0'la geçtiği Litvanya'yı konuk etti. Mücadeleden 2-0'lık galibiyet ile ayrılan Ay Yıldızlılar'da Doğukan Sinik mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Turnuva öncesi hedeflerini gol yememek olduğunu dile getiren Doğukan Sinik, bu maç itibari ile hedefe ulaştıklarını belirtti.

Doğukan Sinik'in açıklamaları şu şekilde:

"Açıkçası turnuvaya başlarken hedefimiz maçlarda gol yememekti. Bu maç itibariyle hedefe ulaştık. Tam emin değilim ama sanırım bir ilk oldu. 4 resmi maçta hiç gol yemedik. Kamp başında ne hedeflediysek şu an tamamladık. Çok mutluyum, kendi adıma da çok mutluyum. Çoğu ilki yaşadığım maçlar oynadım bu kampta. İnşallah devamı gelir."



