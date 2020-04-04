Doğukan Sinik: Hedefim 2021 hayalim İngiltere

Özellikle 2018/2019 sezonunda Antalyaspor’da sergilediği performans ile parlayan Doğukan Sinik, Süper Lig’in genç yetenekleri arasında yerini aldı Her geçen gün oyununu geliştiren 21 yaşındaki sağ kanat, Fanatik’e çok özel açıklamalarda bulundu. Dünyada koronavirüs nedeniyle yaşanan son gelişmelerden dolayı vaktini evinde geçiren genç yıldız, internet üzerinden de başlattığı kampanyalarla yardım topluyor. İşte Doğukan’ın açıklamalarından ön plana çıkanlar…

‘1-2 ay sürecek gibi’

“Yaşanan durumlara bakılırsa maçlar başlasa bile hiçbir oyuncu 100'de yüz hazır olamaz. Hepimiz evdeyiz, antrenman yapamıyoruz. Hocamız, bir program üzerinden tüm takıma online antrenman yaptırıyor. Tempolu antrenman yapmakla evde sırf kilo almayalım diye yaptığımız antrenman aynı olmuyor. Ancak salgın da varve hayatı etkiliyor. Bu yüzden liglerin ertelenmesil edilmesi doğru bir karar olabilir”

‘Sakatlık riski artacak’

“Ligler başlasa bile futbolcular olarak hazır olamayacağız. Bize 15-20 günlük bir zaman tanınması lazım. Bu da zaten sezon sonuna denk gelecek. Sakatlık riski de olacak. Bu sezonu oynarsan kalan maçlar sonrasında hemen yeni sezon hazırlıkları başlayacak. Bir sezon izin yapmayalım, önemli değil ama en önemlisi sağlık. Kimin şampiyon olacağı kimin düşeceği konuları da çok sıkıntılı. Bu kararı vereceklere şimdiden Allah yardımcı olsun demek istiyorum.”

‘2 kez evden çıkıyorum’

“Evde genelde oyun oynayarak vakit geçiriyorum. Evden mecburen haftada iki kere çıkıyorum çünkü kendimi kötü hissediyorum. Koşmam lazım, zaten tesislere gidiyorum, komple dezenfekte edilmiş bir alan. Koşup antrenman yapıp geri geliyorum. Çıkmazsam çok sıkıntı yaşıyorum. Hayatı boyunca antrenman yapmış biri olarak boşluğa düşüyorsunuz.”

"Gerekirse indirim yaparım"

“Ekonomimiz ciddi anlamda sıkıntıya girdi. İşler kötüye gidiyor. Ben kendi adıma söylüyorum, elden ne gelirse yapmaya hazırım. Biz bu ülkenin çocuğu, bu ülkenin evladıyız. Gerekirse indirime gidilecekse gideceğiz. Ben Antalyaspor altyapısından yetiştim başka hiçbir şey düşünemem. Bu kadar ciddi bir şekilde yayılacağını düşünmüyordum. Gerçekten çok ciddi bir olay var ortada. Antalya'da kimse dışarı çıkmıyor.”

‘Transfer düşünemiyorum’

“A Milli Takım’da forma giyebilmek en büyük hayallerimden birisi. Ümit Milli’de son kampta A takıma 4-5 arkadaşımız çıkarıldı. Sabredeceğiz, çalışacağız, performansımızı katlayacağız, orda olmak için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda olabileceğime inanıyorum. Tek hedefim orada olmak. Şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı transfer düşünemiyorum. Hayat durdu, futbol durdu her şey durdu. Şu anda sağlığımızı, sevdiklerimizi, yaşlılarımızı düşünmeliyiz. Her zaman hayallerimin arasında Avrupa oldu. İngiltere Ligi’nde oynamak isterim.”

'Vaktimin çoğu Alvina ile...’

Genç yıldız, boş vakitlerinde neler yaptığından da bahsetti. 21 yaşındaki Doğukan, “Sürekli evde olduğumuz için vaktimin çoğunu yeğenim Alvina ile birlikte geçirmeyi tercih ediyorum” diye konuştu.

‘100 aileye yardım ettim’

Corona virüs nedeniye sosyal medya üzerinden 100 aileye yardım eden Doğukan, alkış aldı. 21 yaşındaki yıldız, yardımlarını daha da büyütmeyi hedefliyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yardıma ihtiyacı olan ailelere büyük katkıda bulunan Doğukan Sinik, şimdiye kadar 100 aileye destek oldu. Bu süreci anlatan yıldız futbolcu, sözlerine şöyle devam etti: “İnstagram üzerinden takım arkadaşlarıma meydan okudum, 100 aileye yardım yapacağımı açıkladım. Onlar da yardım edeceklerini söyledi. Oynadığım Counter Strike oyunu var oradan canlı yayın açıyorum, bu yayında insanlarla sohbet ediyoruz ve bağış gönderiyorlar. Forma ayakkabı çekilişleri yapıyorum. Elimdeki değerli şeyleri onlara veriyorum. Dün 4 saatte bin TL bağış aldık.”

‘Bu durumda ben de olabilirdim’

“Ciddi bir bağış kitlesi oluştu. 11 bin TL'ye kadar yükseldi. Kimin gönlünden ne koparsa gönderiyor. Takımdaki abilerim de toplam 80 bin topladı. Twitch oyunu üzerinden 11 bin TL topladık. Takım arkadaşlarım kendi üzerlerine düşen görevleri yaptılar. İnternet üzerinden bizi izleyen insanlar gerçekten hepsi öğrenci, 3-5 demeden yolladılar. Akşamları "dogukansinik7" Twitch adresim üzerinden 3-4 saat yayın yapıyorum ciddi bağış toplanıyor. Gün geçtikçe artıyor.”

Süleyman Hatısaru