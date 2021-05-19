Doğukan Nelik, Antalyaspor yolcusu

Altyapıda yetişip 2018 yılında profesyonel yapılan 20 yaşındaki stoper, bu sene 1'inci Lig'de formayı sırtına geçirip bir daha çıkarmadı. Devre arasında yapılan transferlere rağmen kadronun değişilmezi olmayı başaran genç futbolcu, tamamı ilk 11'de 23 lig maçında forma giydi.

Doğup büyüdüğü Akhisar'da altyapısında yetiştiği kulübü Akhisarspor'la sözleşmesi biten Doğukan'ın teknik direktör Ersun Yanal'ın çalıştırdığı, Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynayan Süper Lig ekibi Antalyaspor'la söz kestiği öğrenildi. Bu transferden bonservis geliri elde edemeyecek Akigo, 23 yaş altındaki Doğukan, 8 yıldır altyapısında yer aldığı için yetiştiricilik bedeli alacak.

DHA