İlk etapta Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç'ün Doğukan transferini görüştükleri ancak Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitme hakkı kazanmasının ardından yeni bir gelişme yaşanmadığı kaydedildi.

Kaf-Kaf, Doğukan için 2.5 milyon TL bonservis ücreti belirlerken, sözleşmesi devam eden futbolcunun değerinin altında satılmayacağı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 14 kez rakip fileleri sarstı.

İZMİR, (DHA)