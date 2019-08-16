Hollanda ikinci ligi ekiplerinden Excelsior'da forma giyen gurbetçi futbolcu Doğucan Haspolat'ı ezeli rakipler Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer etmek istediği öne sürülmüştü. 19 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, Hollanda'da yayım yapan Voetbalzone adlı internet sitesine verdiği geniş röportajda söz konusu iddialarla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Genç yetenek, şu ana kadar iki kulüpten de herhangi bir teklif almadığını söylerken "İnternet aleminde her şey çok güzel ama benim kulağıma gelmiş bir şey yok. Sözü edilen kulüplerle adımın anılmasının tuhaf olduğunu düşünmüyorum. Aksine Türkiye'deki insanların beni tanıması büyük bir gurur. Fakat şu anda tamamı ile futboluma odaklanmış durumdayım ve bu tip haberler dikkatimi dağıtmıyor." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler