TV8’in başarılı dizisi Doğduğun Ev Kaderindir yayın akışı içerisinde yer almamasıyla beraber binlerce izleyeninin gündeminde yerini alıyor. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolünde yer aldığı dizinin 27. yeni bölümüyle ilgili detay merak ediliyor. Her çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyici kitlesiyle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir'in bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına gelemiyor. Son bölümde Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışmıştı. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardı. Peki, Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı? Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman? İşte merak edilen tüm detaylar...

Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam var mı?

Çarşamba günü yeni bölümleri ile izleyicilerle buluşan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölümü yayın akışında yer almaması izleyiciler tarafından merak edildi. Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölümü yerine TV8'de yerli sinema ve 2019 yılının yılbaşı özel O Ses Türkiye programı ekranlara geliyor.

Doğduğun Ev Kaderindir 27. bölüm neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 27. bölümü bu akşam ekranlarda olmayacak. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 13 Ocak Çarşamba günü ekrana gelecek.

Doğduğun Ev Kaderindir son bölümde neler oldu?

Zeynep'in kaçırılmasıyla deliye dönen Barış, onu koruyamadığı için vicdan azabı çekerken Zeynep'in bulunması için varını yoğunu ortaya koyar. Bu sırada en çok yardımı da Savaş'tan görecektir. Savaş sosyal medyanın gücünü kullanarak herkesi yardıma çağırır. İki kardeşin Zeynep'i bulabilmek için gösterdikleri dayanışma aralarındaki sevgi bağını da su yüzüne çıkarmaya başlar.

Yaşananlar nedeniyle Zeynep'in de Mehdi'nin de evi yangın yerine döner. Sakine suçluluk duygusuyla Nermin çaresizlikle boğuşurken Benal büyük bir sürprizle kapılarına dayanır. Cemile endişeden deliye döner. Kardeşi hakkındaki gerçekleri görmekte zorlanır ve bu durum Nuh'la aralarına gerginlik tohumları ekmeye başlar.

Zeynep yaşadığı travmanın şokuyla mücadele ederken gelen doğum günü sürpriziyle tekrar gülümsemeye çalışır. Cemile'nin kafasında ise Mehdi'nin hayatını tekrar yoluna sokması için başka planlar vardır.